كأس العالم 2022 : من سيمثل تونس في بطولة مشجعي المنتخبات خلال المونديال ؟

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اليوم، عن تنظيم بطولة في كرة القدم للمشجعين خلال منافسات كأس العالم قطر 2022، بمشاركة 32 فريقاً من مشجعي منتخبات الدول التي تتنافس في المونديال المقرر إقامته في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.





ويستضيف مهرجان الفيفا للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة منافسات كأس المشجعين، التي تتواصل على مدى أربعة أيام، من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، بنظام كرة القدم الخماسية.وتتنافس الفرق المشاركة على غرار مراحل منافسات كأس العالم، بداية بدور المجموعات، ثم الأدوار الإقصائية، حتى تتويج البطل عقب المباراة النهائية.وقالت فاطمة النعيمي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال والإعلام في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: "لا شك أن المشجعين هم العنصر الأساسي لنجاح استضافة أول نسخة من مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط، ونحن متحمسون لتنظيم هذه البطولة للمشجعين، ونتوقع أن تخلق منافساتها أجواءً رائعة، حيث تجمع مشجعين من كل مكان يشاركون شغفهم وحماسهم للعبة الأكثر شعبية في العالم."وحيث ان تونس ستكون من بين المنتخبات ال32 المشاركة في مونديال قطر فان السؤال المطروح انه اذا كان اختيار مجموعة اللاعبين الذين سيمثلون تونس في كاس العالم من مشمولات الاطار الفني للمنتخب الوطني بقيادة جلال القادري فمن سيختار منتخب المشجيعين اللذين سيمثلون تونس في بطولة احباء المنتخبات ( المونديال "الموازي" )؟.وافادت اللجنة المنظمة انه يُشترط ألا يقل عمر المشجع المشارك في البطولة عن 18 عاماً، وأن يكون مواطناً أو مقيماً في البلد الذي يرغب في تمثيله بالبطولة، وينبغي أن يكون لدى المتقدم الذي سيقع عليه الاختيار خططاً للحضور إلى قطر خلال البطولة، في حال كان مقيماً خارج الدولة، حيث لن يتحمل المنظمون أية تكلفة تتعلق بتذاكر الطيران أو الإقامة أو غيرها.وتتعاون اللجنة العليا مع الجهات المحلية المعنية بتوسيع نطاق ممارسة كرة القدم على مستوى المجتمع، لدعم جهود تنظيم كأس المشجعين، وسيتولى إدارة المباريات مجموعة من الحكام من مجتمع كرة القدم المتنامي في قطر.