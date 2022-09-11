السيطرة على حريق اندلع بالمستودع البلدي القديم بمكثر من ولاية سليانة

تمكن أعوان وإطارات فرقة الحماية المدنية بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة، بعد ظهر اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بالمستودع البلدي بمكثر وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية ل"وات"

وأكد رئيس بلدية مكثر الشادلي اللواتي في تصريح ل"وات" أن الحريق اندلع بالمستودع البلدي القديم وأتى على الجزء الأمامي من سيارة الشرطة البيئية (الإطار المطاطي ) وبعض المعدات الأخرى التابعة للبلدية (مولد كهربائي).





ورجح المتحدّث ، أن تعود الأسباب الأولية للحريق إلى خلل كهربائي موضحا أنه سرعان ماتمت السيطرة عليه



