اطلاق سراح الصحفي غسان بن خليفة

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ مقتضب، أنه تم صباح اليوم الأحد، إطلاق سراح الصحفي غسان بن خليفة، الذي تم إيقافه خمسة أيام بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.





وكانت نقابة الصحفيين، قد أدانت بشدة في بلاغ لها يوم 7 سبتمبر الجاري، الإيقاف التعسفي للصحفي بن خليفة مؤسس موقع "انحياز"، بعد مداهمة منزله ومنزل والديه دون الاستظهار بأذون قضائية، والاحتفاظ به من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب دون موجب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد.واستنكرت "استسهال النيابة العمومية اصدار بطاقات الإيداع في حق المواطنين والصحفيين دون ان تكون هناك شبهات قوية او أركان جريمة"، منتقدة ما يتعرض له يوميا الصحفيون والمدونون والحقوقيون من حملات تشويه وتهديد وسحل إلكتروني من قبل صفحات محسوبة على السلطة، دون ان يتخذ فيها القضاء اي إجراءات رغم رفع العديد من الشكاوى في الغرض.كما انتظمت مسيرة احتجاجية عشية يوم الجمعة الفارط، من أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، للمطالبة بالإفراج على الصحفي غسان بن خليفة.