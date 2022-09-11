الكاف: فتح المبيت الجامعي الجديد الأسبوع القادم وانطلاق اشغال المعهد النموذجي مع نهاية شهر أكتوبر

من المنتظر أن يفتح المبيت الجامعي الجديد بالكاف أبوابه الأسبوع القادم لاستقبال الطلبة المتمتعين بالسكن الجامعي، وذلك بعد رفع التحفظات التي قامت بها مصالح الرقابة الفنية للمشروع ، وفق ما صرح به كاتب عام ولاية الكاف فيصل بوعون خلال جلسة عمل انعقدت لمتابعة مشاريع التربية والتعليم العالي في الولاية







وأوضح بوعون أن المشروع أصبح جاهزا وبإمكان المبيت استقبال الطلبة بداية من الأسبوع القادم بطاقة تقدر ب300 سرير، واشار الى قرب فتح طلب العروض الجديد لمشروع بناء المعهد النموذجي بالكاف الذي ينتظر أن تنطلق أشغاله خلال شهر أكتوبر القادم، فيما ستنطلق في مرحلة لاحقة اشغال بناء مقر المعهد العالي للتكنولوجيا والعلوم الذي تم فتحه بصفة رسمية هذه السنة



وتبلغ جملة المشاريع الجاري تنفيذها في ولاية الكاف في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 11 مشروعا تهم البناءات والصيانة والتعهد للمؤسسات التعليمية والمبيتات والمطاعم الجامعية



