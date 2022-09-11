قابس: تواصل أشغال الندوة العلمية حول "دور التراث الثقافي غير المادي في تنمية السياحة المستدامة"

تواصلت اليوم الاحد، أشغال الندوة العلمية حول "دور التراث الثقافي غير المادي في تنمية السياحة المستدامة"، الذي تنظمه من 10 الى 12 سبتمبر الجاري، وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع مشروع "زر تونس" التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية والمعهد الوطني للتراث ومركز "سميثسونيان" لحياة الشعوب والتراث الثقافي ودائرة التنمية المتحفية بالمعهد الوطني للتراث.





وقالت المديرة العامة لوكالة احياء التراث والتنمية الثقافية أمال حشانة في تصريح ل"وات" انه من الاهمية بمكان الحديث اليوم عن التراث الثقافي غير المادي وعن الكيفية التي يمكن ان يكون بها كمحرك ودافع للسياحة المستدامة، نظرا لوجود خشية من "صنعنة" هذا التراث الذي حافظت عليه الاجيال المتعاقبة وتناقلته جيلا بعد جيل بتقديمه كسلعة للترويج للسياحة.وبينت الحشاني انه من المهم المحافظة على هذا التراث كما هو ممارسة تلقائية، دون تغييره بذمة السياحة، وبتوفير الشروط الضرورية لذلك حتى يكون له مردود اقتصادي يعود بالنفع على من يمارسونه ووقع ايجابي على المجتمعات المحلية.من جهته، لم يخف محمد علي الرتيمي من المعهد الوطني للتراث بقابس والذي كانت له مداخلة حول "السعف كموروث شعبي ومحمل فني"، الخطر الذي يتهدد هذه الحرفة التي تعود الى حضارات قديمة بسبب الاضرار التي لحقت بالنخيل الذي يتم منه الحصول على المادة الاولية لهذه الحرفة (السعف) جراء "القتل" العشوائي للشجرة والبناء الفوضوي في الواحات وعزوف الفتيات عن تعلم هذه الحرفة العائلية وارتفاع كلفة الانتاج.وللمحافظة على حرفة صناعة السعف التي يمكن استثمارها في السياحة المستدامة لما تتميز به من جوانب فنية، أكد الرتيمي على ضرورة المحافظة على الواحات وتشبيبها لتوفير المادة الاولية لحرفة السعف وعلى تدريسها بمراكز التكوين وبالمعاهد العليا للفنون والحرف.من ناحيته، بين علي شمس الدين الباحث في العلوم الثقافية، والذي كانت له مداخلة حول موسيقى " البنقا" بوصفها تراثا موسيقيا يعود بمرجعيته الى طريقة سيدي مرزوق بمدينة نفطة، ان رصيد هذه الموسيقى ذو الأصول الافريقية الغربية خاصة من الناحية الالية مهدد بالاندثار لأن الممارسين لها غير متشبعين بأصولها ويمارسونها فقط بغاية الكسب المادي، وفق قوله.واقترح شمس الدين توثيقا جديا للموروث الموسيقي وتكوين ممارسيه وايجاد فضاءات لهذا النشاط في المهرجانات والتنشيط السياحي وغيرها حتى تتم المحافظة عليه.