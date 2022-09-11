توزر: 100 تدخل في المؤسسات التربوية والاشغال الجارية لن تعيق العودة المدرسية (المندوب الجهوي للتربية)

يجري تنفيذ حوالي 100 تدخل في المؤسسات التربوية بولاية توزر، عدد هام منها ما يزال قيد الانشاء، وفق المندوب الجهوي للتربية محمد الدريدي الذي اكد ل"وات" ان الاشغال الجارية لن تعيق العودة المدرسية وستتم عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة في ظروف عادية.





وأبرز الدريدي أن عددا قليلا من الاشغال يشهد صعوبات في التنفيذ على غرار تأخر انتهاء أشغال تهيئة المعلب وتجديد دورة المياه بإحدى المدارس الإعدادية في نفطة، بالإضافة الى إشكالية في ربط هذه المؤسسة التربوية بشبكة التطهير، علاوة على عدم اكتمال تبليط أسطح بعض القاعات بمعهد نفطة والشبكة الكهربائية بمعهد تمغزة.وأكد أنه يتم العمل خلال الأيام القليلة المتبقية، قبل موعد العودة، على انهاء بعض الاشغال، فيما ستتواصل بقية الاشغال بنسق عادي ولن تؤثر في سير الدروس، مشيرا الى أنه تتم معاينة المؤسسات التي تشهد تواصل أشغال بناء وصيانة حيث تمت نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة) زيارة المؤسسات التربوية في معتمديتي حزوة ونفطة وتم الوقوف على جاهزية المؤسسات في المعتمديتين لاستقبال التلاميذ واتخاذ قرار إعادة تجهيز قاعة في احدى المدارس الإعدادية بنفطة بالكامل.وستتواصل بداية الأسبوع القادم، زيارة باقي المعتمديات لتشمل الاثنين معتمدية دقاش، لحل اشكال مدرسة ابتدائية تشهد تأخرا في بناء قاعات دروس وهي تتوفر حاليا على ثلاث قاعات جاهزة على أن يتم تركيز قاعات جاهزة في انتظار انتهاء البناء.ومن المنتظر ان تقع، يوم الثلاثاء، زيارة المؤسسات التربوية في معتمدية تمغزة والنظر في اشكال عدم تقدم ترشحات لخطة مدير معهد تمغزة، وسيتم يوم الأربعاء زيارة مؤسسات بمعتمدية توزر بعدما قامت السلط المحلية بمعية الإدارة الجهوية للتجهيز بتنفيذ حملات تنظيف والاتفاق على تنفيذ برنامج للارتقاء بنتائج معهد أبو القاسم الشابي باعتباره اقدم معهد في الجهة.