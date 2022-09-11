لا يوجد اقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا بالنسبة للفئة العمرية بين 5و11 سنة (كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية)


Publié le Dimanche 11 Septembre 2022 - 11:22 قراءة: 1 د, 5 ث
      
اكد كاهية مدير الرعاية الصحية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة والمنسق الجهوي لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، علي الطبال، عدم وجود اقبال، الى حد الان، على حملة تلقيح الاطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بين 5 و11 سنة والتي انطلقت منذ يوم 5 سبتمبر الجاري.


واضاف الطبال، في تصريح ل(وات) ان تلقيح هذه الفئة العمرية فيه نوع من الخصوصية نظرا لكونه يستعمل فقط لقاح "فيزر" الخاص بالاطفال وهو لقاح متوفر حديثا بتونس داعيا الاولياء الى الحرص على تمكين ابنائهم من تلقي هذا التطعيم الذي لا يتم الا بموافقتهم او بدعوة من الطبيب المباشر لبعض الحالات الحاملة لامراض مزمنة.

واكد ذات المصدر، انه ورغم التواصل مع الاطباء بقسم الاطفال بالمستشفى الجهوي بقبلي في اطار تنفيذ برنامج لتلقيح الاطفال المقيمين بالمستشفيات الا انه لم يتم تلقيح اية حالة بهذا القسم الذي يخلو حاليا من المقيمين من الفئة العمرية ما بين 5 و11 سنة.


ومن ناحية اخرى اشار الطبال الى تحقيق تقدم كبير في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بالجهة حيث يناهز العدد الجملي للملقحين الى حد الان 97 الفا شخصا اتمت النسبة الاكبر منهم عملية التلقيح التي تتم من يوم الاثنين الى يوم الجمعة بمركز الرعاية الصحية الاساسية بجنعورة من مدينة قبلي اضافة الى يوم الجمعة من كل اسبوع بمركزي الصحة الاساسية بدوز الغربي والفوار ويوم السبت من كل اسبوع بالمركز الصحي الوسيط برجيم معتوق وبالمستشفى المحلي بسوق الاحد.

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