المهدية: انتشال 5 جثث إضافية بعد غرق مركب يقل 35 مهاجرا غير نظامي

انتشلت وحدات الحرس البحري والجيش الوطني بالمهدية، مساء السبت، 5 جثث إضافية بعد تمشيط وبحث عن مهاجرين مفقودين غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة الشابة في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.





وأكد مصدر من الحرس البحري بالمهدية، في تصريح لـ"وات"، أن عدد ضحايا الحادثة بلغ 11 مهاجر مشيرا إلى أنه تم في وقت سابق انتشال 6 جثث وإنقاذ 14 فردا.ورجح المتحدث أن يكون عدد المفقودين، إلى غاية الساعة، في حدود 12 شخصا لا سيما وأن المركب كان يقل حوالي 37 مجتاز جميعهم يحملون الجنسية التونسية وفقا للتحريات التي أذنت بها النيابة العمومية.وتجمع عدد من أهالي الضحايا والمفقودين من ولايات مختلفة بميناء الصيد البحري بالمهدية، منذ الحادثة، في انتظار الإطلاع عن آخر مستجدات البحث والتمشيط.وتعززت وحدات البحث، التي أمنها الحرس البحري بالمهدية وفريق غوص ومروحية تابعين للجيش الوطني، بمجهودات وحدات الحرس البحري بصفاقس.وكانت وحدات الحرس البحري بإقليم الوسط قد سجلت، خلال شهر أوت المنقضي، رقما قياسيا من خلال إحباط 170 عملية هجرة سرية وضبط 3500 مجتازا من بينهم 900 تونسي و2600 من دول إفريقيا جنوب الصحراء.