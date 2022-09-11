المنستير: إحباط 10 عمليات هجرة غير نظامية باتجاه إيطاليا والقبض على 105 من الأشخاص

أحبطت وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير 10 عمليات هجرة غير نظامية ليليتي 9 و10 سبتمبر الجاري في اتجاه إيطاليا.







كما ألقت القبض على 105 من الأشخاص من مختلف ولايات الجمهورية ومن عدة دول من القارة الافريقية وفق ما نشرت الصفحة الرسمية للنقابة الأساسية للمنطقة البحرية بالمنستير. وتم حجز 10 مراكب بحرية و10 محركات بحرية وكمية من المحروقات ومبالغ مالية بالدينار التونسي وبعملات أجنبية.



وباشرت كافة وحدات المنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير من فرقة إرشاد ومراكز بحرية بالمنستير وصيادة وطبلبة والبقالطة (الديماس) قضايا عدلية بعد استشارة النيابة العمومية للكشف عن منظمي عمليات الهجرة غير النظامية السالف ذكرها وتقديمهم إلى العدالة حسب ذات المصدر.



