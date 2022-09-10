كأس الاتحاد الإفريقي /الدور التمهيدي/ : نتائج جزئية

في ما يلي النتائج الجزئية لمقابلات الذهاب للدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, التي جرت يومي الجمعة

والسبت:







الجمعة 9 سبتمبر:

فاسيل كينيما (إثيوبيا) - بوماموري (بورندي) 3-0



بوفلز دو بورغو (البنين) - كالون (سيراليون) 0-1

نادي ميلو (غينيا) - آسكو دي كارا (الطوغو) 2-1

سان-ميشال يونايتد (السيشال) - انتر ليتورال أكاديمي (غينيا الاستوائية) تأجلت



السبت 10 سبتمبر:

أف سي بول (أوغندا) - نادي فيوتشير (مصر) 0-0

نادي باميندا (الكاميرون) - نادي إلغيكو بليس (مدغشقر) 1-1

نادي سانتي دابيشي (التشاد) - فيروفياريو دي بيرا (الموزمبيق) 1-2

تيليكوم جيبوتي (جيبوتي) - نادي كيغالي (رواندا) 0-0

أنغلوغولد أشانتي غولدن بويز (غينيا) - نواكشط كينغس (موريتانيا) 2-0



الأحد 11 سبتمبر:



س 00ر13: نادي الهلال (جنوب السودان) - نادي كيبانغا (زنجبار)

س 00ر14: مبابان هايلاندرز (ايسواتيني) - نادي روايال (جنوب افريقيا)

س 00ر16: كوارا يونايتد (نيجيريا) - نادي الجمارك (النيجر)

س 30ر16: نادي ليسكر (ليبيريا) - نادي غاغنوا (كوت ديفوار)

س 30ر16: نادي الجمارك (بوركينا فاسو) - نادي ريال دي باماكو (مالي)

س 00ر18: الهلال (السودان) - غيتا غولد (تانزانيا)

س 00ر18: نادي الأخضر (ليبيا) - أهلي الخرطوم (السودان)

س 00ر20: الجيش الملكي (المغرب) - نادي ريمو ستارز (نيجيريا)



ملاحظة:

- تأهل نادي سان إيلوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) للدور القادم عقب انسحاب

نادي سيكيريتي سيستامس (بوتسوانا).

- إجراء مقابلات العودة في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 سبتمبر.



الجمعة 9 سبتمبر:فاسيل كينيما (إثيوبيا) - بوماموري (بورندي) 3-0بوفلز دو بورغو (البنين) - كالون (سيراليون) 0-1نادي ميلو (غينيا) - آسكو دي كارا (الطوغو) 2-1سان-ميشال يونايتد (السيشال) - انتر ليتورال أكاديمي (غينيا الاستوائية) تأجلتأف سي بول (أوغندا) - نادي فيوتشير (مصر) 0-0نادي باميندا (الكاميرون) - نادي إلغيكو بليس (مدغشقر) 1-1نادي سانتي دابيشي (التشاد) - فيروفياريو دي بيرا (الموزمبيق) 1-2تيليكوم جيبوتي (جيبوتي) - نادي كيغالي (رواندا) 0-0أنغلوغولد أشانتي غولدن بويز (غينيا) - نواكشط كينغس (موريتانيا) 2-0س 00ر13: نادي الهلال (جنوب السودان) - نادي كيبانغا (زنجبار)س 00ر14: مبابان هايلاندرز (ايسواتيني) - نادي روايال (جنوب افريقيا)س 00ر16: كوارا يونايتد (نيجيريا) - نادي الجمارك (النيجر)س 30ر16: نادي ليسكر (ليبيريا) - نادي غاغنوا (كوت ديفوار)س 30ر16: نادي الجمارك (بوركينا فاسو) - نادي ريال دي باماكو (مالي)س 00ر18: الهلال (السودان) - غيتا غولد (تانزانيا)س 00ر18: نادي الأخضر (ليبيا) - أهلي الخرطوم (السودان)س 00ر20: الجيش الملكي (المغرب) - نادي ريمو ستارز (نيجيريا)- تأهل نادي سان إيلوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) للدور القادم عقب انسحابنادي سيكيريتي سيستامس (بوتسوانا).- إجراء مقابلات العودة في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 سبتمبر.