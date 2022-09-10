كأس الاتحاد الإفريقي /الدور التمهيدي/ : نتائج جزئية

في ما يلي النتائج الجزئية لمقابلات الذهاب للدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم, التي جرت يومي الجمعة
والسبت:
والسبت:
الجمعة 9 سبتمبر:
فاسيل كينيما (إثيوبيا) - بوماموري (بورندي) 3-0
بوفلز دو بورغو (البنين) - كالون (سيراليون) 0-1
نادي ميلو (غينيا) - آسكو دي كارا (الطوغو) 2-1
سان-ميشال يونايتد (السيشال) - انتر ليتورال أكاديمي (غينيا الاستوائية) تأجلت
السبت 10 سبتمبر:
أف سي بول (أوغندا) - نادي فيوتشير (مصر) 0-0
نادي باميندا (الكاميرون) - نادي إلغيكو بليس (مدغشقر) 1-1
نادي سانتي دابيشي (التشاد) - فيروفياريو دي بيرا (الموزمبيق) 1-2
تيليكوم جيبوتي (جيبوتي) - نادي كيغالي (رواندا) 0-0
أنغلوغولد أشانتي غولدن بويز (غينيا) - نواكشط كينغس (موريتانيا) 2-0
الأحد 11 سبتمبر:
س 00ر13: نادي الهلال (جنوب السودان) - نادي كيبانغا (زنجبار)
س 00ر14: مبابان هايلاندرز (ايسواتيني) - نادي روايال (جنوب افريقيا)
س 00ر16: كوارا يونايتد (نيجيريا) - نادي الجمارك (النيجر)
س 30ر16: نادي ليسكر (ليبيريا) - نادي غاغنوا (كوت ديفوار)
س 30ر16: نادي الجمارك (بوركينا فاسو) - نادي ريال دي باماكو (مالي)
س 00ر18: الهلال (السودان) - غيتا غولد (تانزانيا)
س 00ر18: نادي الأخضر (ليبيا) - أهلي الخرطوم (السودان)
س 00ر20: الجيش الملكي (المغرب) - نادي ريمو ستارز (نيجيريا)
ملاحظة:
- تأهل نادي سان إيلوا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) للدور القادم عقب انسحاب
نادي سيكيريتي سيستامس (بوتسوانا).
- إجراء مقابلات العودة في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 سبتمبر.
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