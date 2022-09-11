في اطار مشروع "توحدهم يجمعنا" جمعية ادم للتوحد بتطاوين تتقصى طيف التوحد طيلة يومين باشراف اخصائي نفسي ومربين مختصين

من اجل مؤسسات عمومية دامجة لعائلات الاطفال حاملي طيف التوحد نظمت جمعية ادم للتوحد بتطاوين يومي الجمعة والسبت 9 و 10 سبتمبر الجاري اياما مفتوحة تحت شعار " لا نترك احدا في الخلف" بمساهمة مشروع "توحدهم يجمعنا الممول من قبل الامم المتحدة الانمائي (Pnud) ومملكة هولاندا,

وقد احتضن يوم امس مركب الطفولة واليوم مدرسة فرحات حشاد بتطاوين عمليات تقصي طيف التوحد لدى الاطفال غير المعروفين لدى الجمعية من خلال فريق عمل يتكون من اخصائي نفسي ومربين مختصين في هذا المجال,





وبهذا الخصوص افاد الكاتب العام للجمعية اسماعيل الحوات في تصريح لمراسل وات ان الاقبال كان ضعيفا ولم يتجاوز18 اسرة جاءت للتقصي والاستفادة من خبرات فريق العمل المختص كما افاد بان عدد التلاميذ المصابين بالتوحد الذين تم ادماجهم عن طريق الجمعية منذ سنة 2015 بلغ الى حد الان اكثر 13 طفلا تتولى لجنة خاصة بالجمعية متابعة اوضاعهم ونتائج مسيرتهم الدراسية,

وودعا الحوات المندوبية الجهوية للتربية والمربين انفسهم الى الاقبال على المشاركة في حصص التكوين التي تنظمها الجمعية لفائدتهم باشراف مختصين في المجال مشيرا الى ان المركز الوحيد للجمعية في الجهة يحتضن هذا العام 32 طفلا مصابا بطيف التوحد فيما يزيد عدد المسجلين في قائمات الانتظار 75 طفلا نظرا لعدم قدرة الجمعية على استيعاب عدد اكبر,

واشار الكاتب العام للجمعية الى ان مركز ادم للتوحد يحتاج الى التبرع لفائدته بقطعة ارض لانجاز مقر له كما هو في اشد الحاجة الى حافلة لنقل الاطفال الى المركز وارجاعهم لاسرهم وهو ما يكلف الجمعية واولياء التلاميذ حاليا مصاريف كبيرة لكراء وسيلة نقل تفي بالحاجة.



