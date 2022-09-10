البحث متواصل عن المفقودين في حادثة غرق مركب مهاجرين غير نظاميين في سواحل الشابة


Publié le Samedi 10 Septembre 2022 - 14:29 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الجبابلي ، تواصل عمليات البحث عن المفقودين بعد غرق مركب على متنه مهاجرين غير نظاميين بسواحل الشابة، في الليلة الفاصلة بين 6 و 7 سبتمبر 2022.


وذكر في بلاغ أصدره اليوم السبت ، بأن وحدات الحرس البحري بالاستعانة بفريق غوص تابع لجيش البحر ومجموعة جارات الشباك تمكنت من نجدة و إنقاذ 14 مهاجر غير نظامي وانتشال 6 جثث.

وأضاف ان فرقة الارشاد البحري باشرت قضية عدلية بعد التنسيق مع النيابة العمومية حيث تبين من الأبحاث الاولية وجود ما بين 14 و 17 مفقود، مايرجح تواجد بين 34 و 37 مهاجر سري على المركب، ولاتزال عمليات البحث متواصلة بدعم بمروحية من الوحدة الجوية.


ودعا الجبابلي إلى الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية.

من جهة أخرى ،أفاد بأن الاقاليم البحرية بالادارة العامة لحرس الحدود تمكنت في الفترة الممتدة من 01 جانفي الي 09 سبتمبر 2022 من احباط 1489 عملية هجرة غير نظامية

كما اضاف المصدر ذاته أنه تم منع محاولة اجتياز 20018 شخص من بينهم 7552 جنسية تونسية و 12466 من جنسيات جنوب الصحراء و الإحتفاظ ب 526 منظم إضافة الى حجز 823 وسيلة بين زوارق ومراكب.


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