الطبوبي يتوقع التوصل الى حل بخصوص المفاوضات الاجتماعية

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي اليوم السبت أنّ الاتحاد يسعى لايجاد حلول على الأقل عقلانية بخصوص المفاوضات الاجتماعية.

واعتبر نور الدين الطبوبي في كلمته خلال احتفال الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير بيوم العلم أنّ هناك خطوات تقدم في المفاوضات آملا في الخروج بحل لإسعاد المجتمع التونسي الذي ليس في حاجة إلى مزيد التوترات حسب تقديره مؤكدا ضرورة تجند الجميع من أجل التنمية وخلق الثروة الحقيقية.



ولفت الطبوبي الى أنّ المفاوضات مع الحكومة حول الاستحقاقات الاجتماعية دامت أمس قرابة 7 ساعات مع رئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي و وزيرة المالية وشهدت بعض التعثر وتم طرح بعض المقترحات في محاولة لحلحلة الأوضاع بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب للبلاد.وأفاد أنّ هيئة إدارية وطنية ستنعقد غدا الأحد لطرح كلّ المسائل باعتبار أنّ مرجعهم في الاتحاد دائما المقررات المؤسساتية مؤكدا في هذا الصدد قدرة المنظمة الشغيلة على تحقيق الموازنة بين الدورالوطني والاجتماعي.وأكد أنّ الاتحاد ليس من دعاة الإضرابات بل من دعاة الحوار الجدّي الذي يؤدي إلى نتائج ملموسة مشددا على ضرورة مصارحة الشعب بخصوص وضع البلاد والأسباب والمسببات لذلك.ولفت الطبوبي الى أنّ هناك وضع عالمي ووضع داخلي استثنائي يستوجب وحدة وطنية للتقدم بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.وشدد الطبوبي من جهة أخرى على أن الخيار الوحيد اليوم هو العلم وأن التحصين يكون بالعلم الذي هو السلاح الحقيقي والمناعة في الحياة حسب تقديره مثمنا بالمناسبة منظومة التربية والتكوين المهني في البلاد ووعي المجتمع التونسي بدور العلم.كما ثمن دور الأسرة التربوية الموسعة في إنجاح السنة الدراسية حاثا الأولياء ومختلف الأطراف المعنية على مزيد العمل المشترك لحماية التلاميذ من الآفات التي تستهدفهم.