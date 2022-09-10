بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد - *الجولة2 - النتائج


Publié le Samedi 10 Septembre 2022 - 18:29 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت اليوم السبت :


 
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - بعث بني خيار 23-22

قاعة قصور الساف
نادي كرة اليد بقصور الساف - نسر طبلبة 26-26
قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - نادي كرة اليد بجمال 23-18
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - مكارم المهدية 32-24
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الهلالي 39-24
قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي - سبورتنغ المكنين 24-22




الترتيب
نقاط لعب
1-الترجي التونسي 6 2
-النادي الافريقي 6 2
- نادي ساقية الزيت 6 2
النجم الساحلي 6 2
5-نادي قصور الساف 4 2
مكارم المهدية 4 2
جمعية الحمامات 4 2
8- نادي كرة اليد بجمال 3 2
نسر طبلبة 3 2
10- بعث بني خيار 2 2
النادي الهلالي 2 2
نادي المكنين 2 2


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