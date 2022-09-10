بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد - *الجولة2 - النتائج

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت اليوم السبت :









قاعة القرجاني

النادي الافريقي - بعث بني خيار 23-22



قاعة قصور الساف

نادي كرة اليد بقصور الساف - نسر طبلبة 26-26

قاعة الحمامات

جمعية الحمامات - نادي كرة اليد بجمال 23-18

قاعة ساقية الزيت

نادي ساقية الزيت - مكارم المهدية 32-24

قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - النادي الهلالي 39-24

قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي - سبورتنغ المكنين 24-22









الترتيب

نقاط لعب

1-الترجي التونسي 6 2

-النادي الافريقي 6 2

- نادي ساقية الزيت 6 2

النجم الساحلي 6 2

5-نادي قصور الساف 4 2

مكارم المهدية 4 2

جمعية الحمامات 4 2

8- نادي كرة اليد بجمال 3 2

نسر طبلبة 3 2

10- بعث بني خيار 2 2

النادي الهلالي 2 2

نادي المكنين 2 2





قاعة القرجانيالنادي الافريقي - بعث بني خيار 23-22قاعة قصور السافنادي كرة اليد بقصور الساف - نسر طبلبة 26-26قاعة الحماماتجمعية الحمامات - نادي كرة اليد بجمال 23-18قاعة ساقية الزيتنادي ساقية الزيت - مكارم المهدية 32-24قاعة الزواويالترجي الرياضي - النادي الهلالي 39-24قاعة اولمبي سوسةالنجم الساحلي - سبورتنغ المكنين 24-22الترتيبنقاط لعب1-الترجي التونسي 6 2-النادي الافريقي 6 2- نادي ساقية الزيت 6 2النجم الساحلي 6 25-نادي قصور الساف 4 2مكارم المهدية 4 2جمعية الحمامات 4 28- نادي كرة اليد بجمال 3 2نسر طبلبة 3 210- بعث بني خيار 2 2النادي الهلالي 2 2نادي المكنين 2 2