رئيس الدولة يؤكد من مقر البنك الوطني الفلاحي ضرورة فتح أبحاث فورية في عدد من الملفات

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، إلى مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة، حيث دعا، وفق بلاغ للرئاسة، إلى فتح أبحاث فورية في عدد من الملفات، دون أن يفصح المصدر عن مضامين هذه الملفات، أو عن علاقتها بأنشطة هذه المؤسسة المالية الوطنية.

وفي هذا الصدد، ذكر بلاغ إعلامي للرئاسة نشر مساء اليوم، أن الرئيس سعيد أشار إلى أنه آثر أن يتحوّل إلى مقر هذا البنك مصحوبا بعدد من الملفات، التي قال إنه "يجب فتح أبحاث فورية فيها، بالنظر إلى خطورة الأفعال التي تدلّ عديد القرائن المتضافرة على حصولها"، وفق نص البلاغ.





وكانت هذه الزيارة، حسب المصدر ذاته، فرصة للتطرق إلى دور البنوك الوطنية وسائر المؤسسات المالية في معاضدة مجهودات الدولة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.





وكانت هذه الزيارة، حسب المصدر ذاته، فرصة للتطرق إلى دور البنوك الوطنية وسائر المؤسسات المالية في معاضدة مجهودات الدولة في هذا الظرف الذي تعيشه تونس، وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.