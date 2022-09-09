في اليوم العالمي لحماية التعليم : تونس تعتبر الهجمات على التعليم انتهاكا جسيما للحق في التعليم وحق الأطفال في مدارس آمنة

أكدت تونس، اليوم الجمعة، في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمناسبة إحياء "اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات"، أن "الهجمات على التعليم تشكل انتهاكا جسيما للحق في التعليم وحق الأطفال في مدارس آمنة".

ودعت تونس إلى مضاعفة الجهود الدولية لتعزيز بيئة مدرسية آمنة وضمان تعليم منصف للجميع.



ووفق بلاغ الوزارة، تشير البيانات والإحصائيات الدولية إلى تسجيل أكثر من خمسة آلاف هجوم على المدارس والجامعات خلال سنتي 2020 و2022، كما تم إحصاء حوالي تسعة آلاف استهداف للتلاميذ والطلبة والمعلمين خلال النزاعات العسكرية.وشهدت السنتان الأخيرتان، وفق البيان، ارتفاعا في معدلات الاستخدام العسكري للمؤسسات التربوية، حتى مع إغلاق المدارس جراء جائحة كوفيد 19.وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أقرت سنة 2020 إحياء هذا اليوم العالمي يوم التاسع من سبتمبر من كل سنة، سعيا منها لإذكاء الوعي الدولي بضرورة حماية حقوق ملايين الأطفال في مناطق النزاعات، لا سيما في ظل تعدد بؤر التوتر عبر العالم واتساع دائرة النزاعات المسلحة.وقد انضمت تونس في أفريل 2022 إلى "إعلان المدارس الآمنة"، كما انخرطت في شبكة تنفيذ هذا الإعلان، وذلك وإيمانا منها بضرورة الحفاظ على الحق في النفاذ إلى التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع أطفال العالم، في التمتع بهذا الحق.