الدور النهائي لكاس تونس: "هدفنا الفوز باللقب مع احترامنا لمستقبل المرسى" (طارق سالم المدرب المساعد للنادي الصفاقسي)

اكد طارق سالم المدرب المساعد للنادي الصفاقسي ان "الهدف الاساسي للفريق هو الفوز بكاس تونس لكرة القدم وما ازاحة النادي الافريقي خلال الدور نصف النهائي سوى خطوة نحو التتويج" معربا عن الوعي بطبيعة اجواء وخصائص المباراة النهائية التي سيكون خلالها الضغط مسلطا على النادي الصفاقسي على حد تعبيره.





واكد طارق سالم خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الجمعة عشية مباراة الدور النهائي لكاس تونس (نسخة فرحات حشاد) المقررة غدا السبت بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة السادسة مساء امام مستقبل المرسى ان "تحضيرات النادي الصفاقسي سارت بطريقة عادية رغم اهمية اللقاء وصعوبته من الناحية الذهنية" مبينا ان قوة الفريق تتمثل كما ظهرت في مباراة النادي الافريقي في نصف النهائي في روح المجموعة وتضامنها.واضاف ان النادي الصفاقسي لا يمتلك فرديات بل مجموعة متجانسة من اللاعبين الشبان اظهروا احقيتهم بحمل زي النادي بفضل ما وجدوه من رعاية وتاطير من العناصر ذات الخبرة.وقال المدرب المساعد لفريق عاصمة الجنوب "كنا نتمنى ان نخوض مباراة الغد بكل عناصرنا من ضمنهم اللاعبين الاجانب الا ان القوانين تمنعنا من ذلك، ومع هذا فان ثقتنا كبيرة في العناصر الشابة التي ستجد كل الدعم والمساندة من جماهيرنا التي ستكون حاضرة للتشجيع لا سيما وقد ركزنا العمل على النواحي الذهنية والتشديد على ضرورة طي صفحة مباراة النادي الافريقي والتعامل الجدي مع المنافس".وحول كيفية التصرف في تداعيات الاشكاليات الادارية التي عاشها مؤخرا النادي الصفاقسي، افاد طارق سالم ان "المشاكل الادارية اخذت طريقها نحو الحل مع قدوم الهيئة التسييرية الجديدة ونسعى لحسن التصرف مع طبيعة الفترة الانتقالية في ظل ثقة متبادلة بين اللاعبين والجهاز الاداري وعزم على تحقيق الهدف المنشود وهو الظفر بالكاس الذي يعتبر سلسلة من النجاحات انطلقت امام نجم المتلوي ثم اتحاد تطاوين فمستقبل الرجيش والنادي الافريقي ونحن مطالبون باكمال المسيرة لان العبرة بالتتويج وليس مجرد الوصول الى الدور النهائي".ومن جهته، اوضح حارس مرمى النادي الصفاقسي الهادي قعلول ان "الفريق يحدوه عزم كبير لاعادة نفس سيناريو الموسم المنقضي مع السعي الى انهاء وحسم المباراة في وقتها الاصلي" مشيرا الى ان كل اللاعبين جاهزون للقاء الغد على جميع المستويات والذي سيكون خلاله شبان النادي مدعوين لاثبات جدارتهم بالتواجد في الدور النهائي".وحول مفاتيح المباراة، اوضح حارس مرمى النادي الصفاقسي ان "الجدية في التعامل مع المنافس والتركيز طوال ردهات الحوار سيكونان ابرز وصفات النجاح".يذكر ان المباراة سيديرها الحكم يسري بوعلي بمساعدة الثنائي وائل الحناشي وهدى عافين، التي تعد أول حكمة تسجل حضورها ضمن طاقم تحكيم بكأس تونس.كما تقرر أن يكون الحكم الرابع للنهائي وليد الجريدي، بينما سيكون حكم الفار هيثم قيراط ويساعده يوسف الجامي.