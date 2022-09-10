وزارة الشؤون الاجتماعية توزّع مساعدات عينية ومدرسية لفائدة 400 عائلة معوزة بمنطقة تابعة لحاجب العيون بالقيروان


Publié le Samedi 10 Septembre 2022 - 07:38 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وزّعت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، مساعدات عينية ومدرسية لفائدة 400 عائلة معوزة بمنطقة "السودان" من معتمدية حاجب العيون بولاية القيروان.


وتتمثل هذه المساعدات العينية، حسب بلاغ للوزارة، في 800 قطعة من المفروشات و800 غطاء، و443 مساعدة مدرسية ومحفظة وكتب وكراسات ومستلزمات مدرسية وملابس وأحذية.

وتأتي هذه المساعدات في اطار التدخلات الميدانية لوزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل على مجابهة مصاريف العودة المدرسية خاصة بالمناطق المهمشة تنمويا طيلة عقود وبمشاركة مواطنية تطوعية.


وتولى توزيع هذه المساعدات، كل من رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس، والمدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منير الحاجي، والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالقيروان والمتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بالقيروان فتحي الغرسلي، ووالي القيروان محمد بورقيبة ومعتمد حاجب العيون، وفق ذات المصدر.

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