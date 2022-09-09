اختتام المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات بتونس وتأكيد على دعم حرية التعبير تجاه العنف المسلط على النساء

اختتمت، الجمعة بتونس، أشغال المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات من 4 الى 9 سبتمبر بمشاركة حوالي 400 امرأة من جميع القارات وممثلات عن جمعيات ومنظمات من 40 جنسية.





وناقش المشاركون في المؤتمر على مدى ستة أيام مشاكل العنف والاضطهاد وعدم المساواة والتحرش الجنسي الذي تتعرض لها المرأة في مختلف مناطق العالم ووضع التصورات بشان الحد منها حسب ما صرح به منظمو المؤتمر في الجلسة الختامية.وتم التصويت، بالمناسبة، على اللوائح والتوصيات، التي اكدت، على ضرورة تمكين المنظمات النسوية والنساء من وسائل العمل من أجل المساواة وإقرار الحقوق والكرامة ضد البنى الاجتماعية الابوية غير العادلة وعلى دعم الحركة النسائية العالمية وحرية التعبير لدى المرأة في مواجهة العنف وانعدام المساواة ضدها وتعزيز فرص جمع الشهادات حول الانتهاكات لمقاومتها.وخص المؤتمر المرأة الفلسطينية بلائحة خاصة اكد فيها المشاركون على ضرورة إنهاء العنف المسلط عليها وعلى موارد رزق عائلاتها بما فيها المرأة العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي المستوطنات الاسرائيلية.يأتي مؤتمر تونس العالمي الثالث للنساء القاعديات وهن النساء العاملات وصاحبات المشاريع الصغرى بعد مؤتمر فنيزويلا في 2016 والنيبال في 2011 وبعد تأجيل المتمر في سنة 2021 بسبب أزمة كورونا العالمية.