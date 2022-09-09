وفد من لجنة الانتخابات البروكينية يزور هيئة الانتخابات للاستفادة من التجربة التونسية في المجال

أطلع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، وفدا من اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة ببوركينا فاسو، على تركيبة ومهام الهيئة مركزيا وجهويا، وطرق الإعداد لمختلف مراحل المسار الانتخابي، وعلى الجانب القانوني والتنظيمي واللوجستي لعمليـة تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 على دستور جديد للبلاد.





كما اطلع الوفد البوركيني، على النصوص المنظمة للاستفتاء والتسجيل الانتخابي، وكيفية توزيع الناخبين على مكاتب الاقتراع بمختلف ولايات الجمهورية وبالخارج، إضافة إلى الموارد البشرية والمادية ووسائل الاتصال الحديثة التي يتم توظيفها لإنجاح العملية الانتخابية، وفق بلاغ صادر عن الهيئة.وتم في ختام الجلسة، الاتفاق على عقد سلسلة من الجلسات يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، مع مختلف الوحدات بالهيئة للاطلاع على تفاصيل العملية الانتخابية بداية من التسجيل إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، وتبادل الرأي حول الإمكانيات المتوفرة لإبرام اتفاقية شراكة بين الهيئة واللجنة البوركينية لتضمين مجالات التعاون الممكنة بينهما.وأعرب بوعسكر للوفـد البوركيني، عن استعداد الهيئة لوضع تجربتها وخبراتها الانتخابية على ذمة اللجنة البوركينية، وإرساء علاقات شراكة معها بما يدعم التعاون جنوب-جنوب، ويساهم في تبادل ونقل الخبرات خاصة مع الدول الإفريقية الشقيقـة.وتأتي زيارة وفد اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة ببوركينا فاسو الذي يضم نائب الرئيس وعددا من أعضاء المجلس التسييري للجنة، بطلب من الجانب البوركيني الذي أعرب عن رغبته في الاستفادة من التجربة التونسية في مجال تنظيم الانتخابات والاستفتاء.