جلال القادري يعلن الثلاثاء القادم عن قائمة المنتخب التونسي للمباراة الودية امام نظيره البرازيلي

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة ان مدرب المنتنخب التونسي جلال القادري يعقد يوم الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات الاعلامية بالادارة الوطنية للتحكيم انطلاقا من منتصف النهار لتقديم قائمة اللاعبين المدعوين وبرنامج التربص للمواجهة الودية المرتقبة امام المنتخب البرازيلي يوم 27 سبتمبر بحديقة الامراء بباريس بداية من الساعة السابعة والنصف ليلا.

وينطلق التربص التحضيري للمنتخب التونسي تحضيرا للقاء البرازيل يوم الخميس 15 سبتمبر الجاري.









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يذكر ان المباراة امام المنتخب البرازيلي تدخل ضمن استعدادات منتخب "نسور قرطاج" لنهائيات كاس العالم التي تستضيفها قطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022.

ويتواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الرابعة التي سيلاقي خلالها الدنمارك يوم 22 نوفمبر واستراليا يوم 26 نوفمبر وفرنسا يوم 30 من الشهر ذاته.





يذكر ان المباراة امام المنتخب البرازيلي تدخل ضمن استعدادات منتخب "نسور قرطاج" لنهائيات كاس العالم التي تستضيفها قطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2022.ويتواجد المنتخب التونسي ضمن المجموعة الرابعة التي سيلاقي خلالها الدنمارك يوم 22 نوفمبر واستراليا يوم 26 نوفمبر وفرنسا يوم 30 من الشهر ذاته.