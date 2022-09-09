إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط بالمجتمع المدني وسام جبارة

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أوّل أمس الاربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشط بالمجتمع المدني أسامة جبارة، من أجل الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي طبقا الفصل 86 من مجلة الاتصالات وعلى خلفية ظهور المشتكي به في أكثر من فيديو توجه فيها بعبارات اعتبر الشاكي مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير أنّ فيها "مساسا من سمعته"، وفق مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا.





وأوضح فريد بن جحا ل"وات" أنّ النيابة العمومية تعهدت بشكاية تقدم بها مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير طالب فيها بتتبع شخص أساء إليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد أذنت النيابة العمومية لمركز الأمن الوطني بسقانص بالمنستير بالبحث في الموضوع وتقديم المشتكى به إثر انتهاء الأبحاث وهو ما حصل أوّل أمس، وينتظر أن يمثل أمام الدائرة الجناحية للبحث يوم الأربعاء القادم.ويطالب العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح جبارة، قالوا انه وقع إيقافه بسبب نشره فيديو على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ينتقد فيه مدير إقليم "الصوناد" بسبب انقطاع الماء عليه وعلى أهالي الجهة بدون سابق انذار، واقتلاع عدادات منازل في صيف فاقت فيه الحرارة 44 درجة بتعلة عدم الخلاص متسائلين "إلى متى ستستمر سياسة الترهيب وتكميم الأفواه؟"، ونشروا صورة لوسام جبارة كتبوا عليها "كلنا وسام كلنا صوت الحق".وسبق إيقاف وسام جبارة سنة 2021 على إثر إصداره فيديو انتقد فيه التعاطي مع وباء "كورونا" عندما لم يتمكن من إيجاد الدواء لوالدته المريضة، وانتظمت بتاريخ 13 جويلية 2021 وقفة أمام مقر ولاية المنستير للمطالبة بإيقاف تتبعه.ووسام جبارة هو كاتب عام النقابة الأساسية لعملة بلدية المنستير، ومؤسس تنسيقية "المنستير تنزف بصمت".