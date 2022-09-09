القيروان: وفاة ثلاثة شبان اختناقا بغاز منبعث من بئر عميقة بمنطقة النقاز من معتمدية العلا


Publié le Vendredi 09 Septembre 2022 - 16:33 قراءة: 0 د, 51 ث
      
لقي ثلاثة شبان، ظهر اليوم الجمعة، حتفهم بغاز خانق منبعث من قاع بئر عميقة بمنطقة النقاز من معتمدية العلا بولاية القيروان، جراء قيامهم بعملية جهر وتنظيف للبئر.


وافاد مصدر من الحماية المدنية في تصريح ل(وات) بأن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 35 و 40 سنة من بينهم شقيقان يمتهنون حفر الابار وجهرها، واضاف ان اعوان الحماية المدنية تمكنوا من انتشال جثة احد الضحايا في انتظار استكمال إخراج الجثتين المتبقيتين نظرا للصعوبة التي يلاقونها بسبب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الخانق جراء تلوث البئر وتحلل الفضلات بها

وأكد نفس المصدر، ان أربعة من اعوان الحماية المدنية تعرضوا للاختناق، أثناء محاولتهم إخراج الجثث من داخل البئر، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى المحلي بالعلا اين تلقى الاسعافات الضرورية ووصفت حالته "بالمستقرة"، في حين تم توجيه ثلاثة اعوان إلى مستشفى ابن الجزار بمدينة القيروان لتلقي الاسعافات.


وبين ان اعوان الحماية المدنية بالوسلاتية يقومون حاليا بعملية افراغ الغاز بالاستعانة باعوان الحماية المدنية بالقيروان قصد التمكن من استخراج الجثتبن.

يذكر أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بحفوز قد قامت بفتح تحقيق للتعرف على ملابسات هذا الحادث .

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