مباراة ودية: فوز النادي البنزتي على فريق من اللاعبين الأفارقة بنتيجة 3 - 2

فاز النادي البنزرتي على فريق من اللاعبين الأفارقة بنتيجة 3 - 2 في المباراة الودية التي دارت بالملعب الفرعي بالمرسى وذلك في اطار الاستعدادت لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكانت المقابلة الاولى التي دارت الاحد الماضي انتهت بنفس النتيجة. وقد مثلت التحضيرات فرصة للإطار الفني بقيادة المدرب الجديد كريم التواتي للوقوف على إستعدادات كل اللاعبين وخاصة من الأصناف الشابة الذين تم إلحاقهم مؤخرا بفريق الأكابر، إلى جانب العناصر التي تخضع للاختبار.





يذكر أنّ النادي البنزرتي سيخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023، ضمن المجموعة الأولى الى جانب الترجي الرياضي و النادي الصفاقسي والنجم الساحلي وأمل حمام سوسة و اتحاد تطاوين والملعب التونسي





