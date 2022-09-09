قبلي: وزارة الصناعة تتعهد بصرف الاجور المتخلدة لعملة شركة البيئة والغراسات والبستنة

اكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المسؤول عن المنشات والدواوين عبد الجليل بوعزة ل"وات" تسجيل انفراج في بعض الاشكاليات التي تعيشها شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، وذلك اثر تعهد وزيرة الصناعة خلال اللقاء الذي جمعها، امس الخميس، بالامين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل المسؤول عن الاعلام سامي الطاهري والكاتب العام الجهوي للمنظمة الشغيلة علي بوبكر، بمقر الوزارة، بسداد اجور عملة الشركة المتخلدة منذ اكثر من 4 اشهر وما يصحب ذلك من تغطية اجتماعية.







واضاف بوعزة ان هذا التعهد سيمكن العملة من الحصول على اجورهم بداية من الاسبوع القادم، مشيرا الى ان اللقاء بين الوزيرة والطرف النقابي مثل فرصة للتحاور حول سبل ضمان ديمومة شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي وتمكينها من انجاز برنامجها الوظيفي عبر توفير ما تتطلبه من وسائل تساعدها على انطلاق اشغالها الانتاجية، حيث تم الاتفاق على مواصلة التشاور حول سبل معالجة مختلف الاشكاليات التي تعانيها الشركة مع تقديم الاطراف المتدخلة فيها لمقترحات تساعد على تجاوز التقصير والتراخي في ضبط برنامج عمل واضح لشركة البستنة وتحد من الحلول الترقيعية الهشة في التعاطي مع الاشكاليات التي تعترضها الى حد الان



يشار الى ان عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة ينفذون منذ قرابة شهر سلسلة من الاعتصامات المفتوحة بالمدخل الشمالي لمدينة قبلي وقبالة بعض المنشات البترولية بكل من الفوار ودوز للضغط على السلط الجهوية والمركزية من اجل تمكينهم من سداد اجورهم المتخلدة لدى الشركة والعمل على معالجة مختلف الاشكاليات التي تعانيها والتي تحول دون تنفيذها لبرنامجها الوظيفي



