نهائي كاس تونس - مدرب مستقبل المرسى سفيان الحيدوسي - اللاعبون لديهم الفرصة لكتابة صفحة تميز في تاريخ النادي.

اعرب مدرب مستقبل المرسى سفيان الحيدوسي في ندوة صحفية صباح اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم عن شكره للعمل الذي قام به سلفه عبد الكريم بوقرة المدرب واللاعب السبق للمستقبل الذي اعاد الفريق الى الرابطة المحترفة الثانية وجهز فريقا قادر على الوصول إلى نصف نهائي كأس تونس.

وافاد المدرب الحيدوسي أن اللاعبين لديهم الفرصة لكتابة صفحة تميز في تاريخ النادي.







وقال اللاعب سليم محجبي من جهته أن وجود مستقبل المرسى في نهائي كأس تونس ليس مفاجأة بالنظر إلى أداء الفريق طوال تصفيات المسابقة. كما أكد أن مستقبل المرسى سيلعب للفوز بالكأس وأنه يؤمن حقًا بقدرة الفريق على إعادة الكأس إلى المرسى.





ويذكر ان مستقبل المرسى يلاقي غدا بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من السادسة السادسة مساء في اطار الدور النهائي لكاس تونس ( نسخة فرحات حشاد ) النادي الصفاقسي . وهو االنهائي رقم 14 في تاريخ مستقبل المرسى.



وقال اللاعب سليم محجبي من جهته أن وجود مستقبل المرسى في نهائي كأس تونس ليس مفاجأة بالنظر إلى أداء الفريق طوال تصفيات المسابقة. كما أكد أن مستقبل المرسى سيلعب للفوز بالكأس وأنه يؤمن حقًا بقدرة الفريق على إعادة الكأس إلى المرسى.ويذكر ان مستقبل المرسى يلاقي غدا بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من السادسة السادسة مساء في اطار الدور النهائي لكاس تونس ( نسخة فرحات حشاد ) النادي الصفاقسي . وهو االنهائي رقم 14 في تاريخ مستقبل المرسى.