سوسة: تواصل العمل بنسق عادي بمطار النفيضة الحمامات الدولي

أكدت المكلفة بالاعلام بشركة "تاف" تونس التركية المستغلة لمطار النفيضة الحمامات الدولي ريم ضامر، تواصل العمل بنسق عادي بالمطار، اليوم الجمعة، حيث لم تتاثر الحركة الجوية بمطار النفيضة بالاضراب الذي دعت اليه النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل





وأضافت ضامر في اتصال هاتفي مع "وات" ان الاضراب المعلن عن تنفيذه لم يؤثر في الحركة الجوية في المطار ولم يتم تسجيل اي اضطراب او الغاء للرحلات المبرمجة، مشيرة الى ان مطار النفيضة الحمامات الدولي يواصل اليوم الجمعة استقبال 11 رحلة جوية قادمة من بلدان مختلفة وذلك فضلا عن تامين 11 رحلة ذهابوكانت النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، قد قررت تنفيذ اضراب عن العمل، الجمعة 9 سبتمبر 2022، إثر فشل الجلسة الصلحية المنعقدة عشية أمس الخميس بين وزارة النقل والطرف النقابي، وفق ما أعلنته الجامعة العامة للنقلوتتمثل أبرز المطالب في تفعيل نقاط محضر الاتفاق بتاريخ 22 سبتمبر 2021 وسدّ الشغورات العاجلة وسن قانون الاطار، ودلائل التكوين وبرامج التكوين للمحافظة على الكفاءات، وتسوية ملف المساكن الإداريةيشار الى ان الادارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات، اقرت إجراءات ضرورية منها آلية التسخير لتأمين حسن سير الرحلات الجوية وعدم اضطرابها بسبب الاضراب الذي ينفذه فنيو الملاحة الجوية.