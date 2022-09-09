وزارة الفلاحة: عمليات بيع وتوزيع الأسمدة الكيميائية المعدة للإنتاج الفلاحي  تنطلق بداية من الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان عمليات بيع وتوزيع الأسمدة الكيميائية المعدة للإنتاج الفلاحي تنطلق بداية من الأسبوع المقبل وانها متوفرة بالقدر الكافي لانطلاق موسم الزراعات الكبرى.





وذكرت الوزارة في بلاغ لها بمواصلة العمل بأسعار البيع للفلاح المعتمدة خلال الموسم الفارط (2021-2022)، فبالنسبة لمادة ثنائي فسفاط الامونيوم "د.أ.ب"، بـ 790 دينار للطن المكيس ومادة الأمونيتر بـ720 دينار للطن المكيس ومادة السوبر 45 بسعر 700 دينار للطن المكيس.وقد أعلنت كل من وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، امس الخميس، عن مواصلة العمل بالأسعار المعتمدة خلال الموسم الفارط 2020 - 2021 للأسمدة الكيميائية المعدة للإنتاج الفلاحي.وقرّرت الوزارات الثلاث، في بلاغ مشترك لها، مواصلة المجمع الكيميائي التونسي تزويد السوق بالأسمدة الكيميائية بمختلف أصنافها لتأمين حاجيات الموسم الفلاحي 2022 - 2023 في أفضل الظروف ودعت كل المتدخلين في القطاع الى حسن تزويد السوق بهذه المواد الحساسة واحترام الأسعار القانونية وشفافية المعاملات عند توزيعها.وشددت على تفعيل اقصى العقوبات العدلية والإدارية ضد الحالات المخالفة وأوضحت ان هذه القرارات تأتي لضمان مردودية مجدية للمنتجين والفلاحين والحفاظ على المقدرة الشرائية للمستهلك رغم ارتفاع أسعار توريد المدخلات الأولية لصناعة الأسمدة الكيميائية خاصة منها "الأمونيا" التي تمثل المادة الأساسية لإنتاج الأمونيتر.