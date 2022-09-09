انتشال 6 جثث وإنقاذ 107 مهاجرين غير نظاميين (الحرس الوطني)

انتشلت فرق غوص تابعة للحرس الوطني بأقاليم الوسط والساحل أمس الخميس 6 جثث لهاجرين غير نظاميين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحرس حسام الجبابلي في بلاغ اليوم الجمعة.





وأضاف الجبابلي انه تم إحباط 06 عمليات هجرة غير نظامية و إنقاذ 107 مهاجرين من بينهم 85 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة.كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس و المهدية من ضبط 05 أشخاص بصدد التحضير لإجتياز الحدود البحرية خلسة. وتم حجز مبلغا ماليا من العملة التونسية و إطارات مطاطية .وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المجتازين ، وفق المصدر ذاته.