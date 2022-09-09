انتشال 6 جثث وإنقاذ 107 مهاجرين غير نظاميين (الحرس الوطني)


Publié le Vendredi 09 Septembre 2022 - 10:37 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انتشلت فرق غوص تابعة للحرس الوطني بأقاليم الوسط والساحل أمس الخميس 6 جثث لهاجرين غير نظاميين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الحرس حسام الجبابلي في بلاغ اليوم الجمعة.


وأضاف الجبابلي انه تم إحباط 06 عمليات هجرة غير نظامية و إنقاذ 107 مهاجرين من بينهم 85 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة.
كما تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس و المهدية من ضبط 05 أشخاص بصدد التحضير لإجتياز الحدود البحرية خلسة. وتم حجز مبلغا ماليا من العملة التونسية و إطارات مطاطية .


وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن المجتازين ، وفق المصدر ذاته.




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