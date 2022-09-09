حجز 15الف كراس مدعم بمستودع باريانة من اجل المضاربة

حجز الفريق المشترك من مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، 15 ألف كراس مدرسي مدعم كانت مخزنة بمستودع كائن بعنوان غير المصرح به بفاتورة الشراء.





وأفادت بيانات وزارة التجارة، تم تأمين المحجوز في انتظار استكمال إجراءات بيعه وإيداع قيمته، والتي تجاوزت 23 ألف دينار، بالخزينة العامة.وقد تم في الغرض تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل المضاربة غير المشروعة طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2022.يذكر ان الكراس المدعم يشهد نقصا في الأسواق يبلغ حدّ الفقدان في عدد من المناطق.