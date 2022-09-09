الغاء أحداث رياضية حدادا على وفاة الملكة إليزابيث

تفاعل عالم الرياضة على الفور مع وفاة الملكة إليزابيث الثانية امس الخميس بإلغاء سلسلة من الأحداث في كرة القدم والفروسية والكريكيت والقولف والرقبي بينما قام آخرون بالوقوف دقيقة صمت خلال المباريات.

وتقرر تعليق مواجهة في الكريكيت بين إنقلترا وجنوب أفريقيا‭ ‬في جنوب لندن اليوم الجمعة بينما تم إلغاء مباريات في مسابقة الكريكيت المحلية للسيدات في إنقلترا.





وألغت رابطة الأندية الإنقليزية لكرة القدم مباراتين كان من المقرر إقامتهما اليوم الجمعة مع إمكانية تأجيل المزيد من المباريات مطلع الأسبوع.

وقالت الرابطة "سيتم اتخاذ قرار بشأن ما تبقى من مباريات مطلع الأسبوع بعد مراجعة إجراءات الحداد الرسمية بالإضافة إلى مزيد من التشاور مع السلطات والهيئات الرياضية الأخرى صباح الجمعة".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه من المرجح أن يتخذ قرار بشأن مباريات البطولة الانقليزية "البرومير ليغ" مطلع الأسبوع.



وقد تم تأجيل مباراة محلية في الرقبي أمس الخميس بينما أوقف الاتحاد الاسكتلندي للرقبي جميع المباريات المحلية المقررة مطلع الأسبوع.

كما أوقف اتحاد الفروسية البريطاني جميع الأحداث لمدة يومين.

ووقفت الفرق دقيقة صمت في مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم التي شاركت فيها أندية بريطانية الخميس بينما قامت بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بنفس الأمر.



وألغت رابطة الأندية الإنقليزية لكرة القدم مباراتين كان من المقرر إقامتهما اليوم الجمعة مع إمكانية تأجيل المزيد من المباريات مطلع الأسبوع.وقالت الرابطة "سيتم اتخاذ قرار بشأن ما تبقى من مباريات مطلع الأسبوع بعد مراجعة إجراءات الحداد الرسمية بالإضافة إلى مزيد من التشاور مع السلطات والهيئات الرياضية الأخرى صباح الجمعة".وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه من المرجح أن يتخذ قرار بشأن مباريات البطولة الانقليزية "البرومير ليغ" مطلع الأسبوع.وقد تم تأجيل مباراة محلية في الرقبي أمس الخميس بينما أوقف الاتحاد الاسكتلندي للرقبي جميع المباريات المحلية المقررة مطلع الأسبوع.كما أوقف اتحاد الفروسية البريطاني جميع الأحداث لمدة يومين.ووقفت الفرق دقيقة صمت في مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم التي شاركت فيها أندية بريطانية الخميس بينما قامت بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بنفس الأمر.