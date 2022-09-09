"ترشيح تحت الشجرة " لأريج السحيري لتمثيل تونس في جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي 2023

تم ترشيح فيلم "تحت الشجرة" لأريج السحيري لتمثيل تونس في مسابقة الأوسكار2023 في فئة أفضل فيلم عالمي.

ويأتي اختيار هذا العمل وفق ما أعلن عنه أمس المركز الوطني للسينما والصورة باعتبار هذا الفيلم "يستجيب لجميع معايير الأهلية كما هو مذكور في قواعد الترشح التي نشرتها أكاديمية الأوسكار".



وتقرر ترشيح فيلم أريج السحيري في ختام اجتماع يوم 08 سبتمبر 2022 للجنة المعتمدة من قبل الأكاديمية تحت إشراف المركز الوطني للسينما والصورة لاختيار الفيلم الذي سيمثل تونس في حفل الأوسكار.وتتكون اللجنة من خالد العازق ونجلاء بن عبدالله ومريم جعبر والناصر خمير ومصلح كريم وإبراهيم اللطيف وطارق بن شعبان.وتعتبر جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي واحدة من أكثر الجوائز المرموقة عالميا وقد قامت العديد من البلدان بترشيح الأفلام التي ارتأت فيها أفضل تمثيل لها في هذه المناسبة العالمية وذلك وفقا للإجراءات والمعايير المحددة من قبل أكاديمية الأوسكار.وسيتم الإعلان عن قائمة الأوسكار القصيرة يوم 21 ديسمبر 2022 وسيكون التصويت النهائي يوم 07 مارس 2023 . في حين تقام السهرة الختامية للإعلان عن جوائز الأوسكار في دورتها 95 بلوس أنجلس وتحديدا يوم 12 مارس 2023 في مسرح دولبي بهوليوود وسيتم بثه مباشرة على أكثر من 200 محطة حول العالم.وجدير بالتذكير أن هذه الجائزة المرموقة منحت سنة 2022 لفيلم "قد سيارتي " للمخرج الياباني ريوزك أمغتشي.