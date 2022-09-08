الوضع العام بالبلاد ومكافة الاحتكار والاستعداد للموسم الدراسي، أبرز محاور لقاء سعيد ببودن

استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الخميس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.







وتناول اللقاء، وفق بلاغ إعلامي للرئاسة، "الوضع العام في البلاد، وخاصة ضرورة التصدي للترفيع في الأسعار وظاهرة الاحتكار التي مازالت منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، علاوة على ضرورة قيام الإدارات المعنية بواجباتها كاملة، في هذا المجال".



وتم التطرق مجددا للاستعداد للعودة المدرسية والجامعية، والتأكيد على توفير أفضل الظروف للتلاميذ والطلبة للتحصيل والعلم، "في انتظار إصلاح وطني شامل لمنظومة التربية والتعليم"، وفق المصدر ذاته.



