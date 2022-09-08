النجم الساحلي يتعادل وديا مع مستقبل سليمان 1-1


Publié le Jeudi 08 Septembre 2022 - 20:46 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تعادل النجم الساحلي مع مستقبل سليمان 1-1 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت يوم الخميس في القنطاوي.
وبادر النجم الساحلي بافتتاح التسجيل عن طريق علي صوما منذ الدقيقة 12 قبل ان يدرك مستقبل سليمان التعادل بواسطة احمد العمري في الدقيقة 19.

وتندرج المقابلة في اطار استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.


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