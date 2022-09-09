قرّرت بلدية صفاقس إحداث قرية كشفية بفضاء "منتزه الطفل والعائلة" بباب الجبلي، كحل وقتي، لتوظيف هذا المنتزه الذي عرف في السنوات الماضية حالة من الإهمال وتحوّل إلى وكر للفساد والانحراف والمظاهر المخلة بالأخلاق وشكّل نقطة سوداء بالنسبة للجهة، ومصدر امتعاض من المواطنين والبلدية، على حد السواء.





ومثّل مشروع استغلال المنتزه كقرية كشفية محور جلسة عمل انعقدت مساء اليوم الخميس بمقر البلدية بإشراف رئيس البلدية وبمشاركة أربع لجان، هي على التوالي، لجنة الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند، ولجنة النظافة والعناية بالبيئة، ولجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، ولجنة الشؤون العقارية والقانونية. كما شارك في أعمال الجلسة ممثلون عن عدد من الجمعيات والمنظمات الكشفية، على غرار "الكشافة التونسية: جهة صفاقس" و"الكشاف البحري" و"الكشاف التونسي".وتدارس المشاركون في الجلسة، فضلا عن قرار توظيف المنتزه كفضاء لأنشطة الجمعيات الكشفية، التحضير لإحداث مخيم ومؤتمر كشفي عربي في مرحلة مقبلة من أجل تنشيط المكان والتعريف به واسترجاع دوره الوظيفي في استقطاب العائلات والأطفال بجهة صفاقس.وقد وقع بعد تجهيز 5 مقرات (مكاتب) من المحلات المغلقة بالمنتزه، حيث تمّ تنظيفها وتزويقها وطلاؤها ليتمّ استغلالها من قبل الجمعيات الكشفية كمقرات لها بصفة مجانية ومؤقتة إلى حين تصفية الوضعية العقارية للمكان.وأفاد رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، في تصريح ل(وات)، بأن خيار وضع المقرات على ذمة عدد من الجمعيات الكشفية بصفة مؤقتة ومجانية، سيقع عرضه على مصادقة المجلس البلدي يوم 17 سبتمبر، وهو يندرج ضمن جهود البلدية في إعادة تنشيط الفضاء الذي تحول إلى وكر للمنحرفين، إلى حين الانتهاء من تسوية الوضعية العقارية للفضاء الذي ستتولى وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إنجاز مشاريع موجهة للطفولة فيه.وأوضح أن المنتزه كان وقع تخصيصه من أملاك الدولة لوزارة المرأة، وقامت البلدية بتهيئته، وهو مصنف كمنطقة خضراء.