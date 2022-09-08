قابس: احداثات جديدة خلال العودة المدرسية والجامعية الجديدة

تتميز العودة المدرسية الجديدة بولاية قابس، بانطلاق الدراسة بالمعهد الاقليمي للرياضة الذي ستستكمل اشغال تهيئة قسط وظيفي منه في الايام القليلة القادمة.





كما شهدت الجهة انجاز اشغال صيانة بالعديد من المدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوي وبناء عدد من القاعات الجديدة، فيما شمل البرنامج الرئاسي الخصوصي لصيانة المؤسسات التربوية 14 مؤسسة بكلفة جملية بلغت 1.2 مليون دينار.من جهتها، تميزت العودة الجامعية الجديدة بالقطب الجامعي بقابس والذي وجه الى مؤسساته (12 مؤسسة) 3900 طالب وطالبة جد،د باحداث المعهد التحضيري للدراسات الهندسية الذي انطلقت فيه الدروس منذ يوم 01 سبتمبر، وسيقع الشروع في استغلال قسط وظيفي من مقر المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس الذي سجلت اشغاله تأخيرا كبيرا.وتعمل ادارة الخدمات الجامعية بقابس على توفير السكن ل4700 طالب وطالبة تقدموا بمطالب للغرض وقد قامت هذه الادارة وبالاضافة الى مبيتاتها العمومية (04 مبيتات) ومبيتات المناولة (16 مبيتا) بكراء عمارتين اضافيتين.ومن بين الاشكاليات المطروحة في العودة المدرسية والجامعية بولاية قابس، النقص الفادح في العملة بالعديد من المؤسسات التربوية والمبيتات الجامعية والاضطراب في التزود بماه الشرب، وهي اشكاليات تم التداول في كيفية معالجتها خلال جلسة عمل انعقدت اليوم باشراف والي قابس مصباح كردمين وخصصت لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية بما في ذلك النقل المدرسي والجامعي وتوفير مختلف المستلزمات المدرسية ومساعدة ضعاف الحال من التلاميذ والطلبة وتأمين محيط المؤسسات التربوية والجامعية.