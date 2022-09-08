وزارة الصناعة تؤكد أن مادة الأمونيتر متوفرة بالكميات اللازمة للموسم الفلاحي 2022-2023

أكّدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة توفّر مادّة الأمونيتر بالكميّات اللازمة استعدادا للموسم الفلاحي 2022/2023.





وبحسب وزارة الصناعة فإنّ المجمع الكيميائي التونسي حريص على تزويد السوق المحلية بصفة منتظمة بهذه المادة الحيوية وببقية الأسمدة الفسفاطية أن توفير هذه الأسمدة سيمكن من الاستعداد الجيد للموسم الفلاحي الحالي وخاصة فيما يتعلق بالزراعات الكبرى.يذكر أن رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، نور الدين بن عياد، قد أكد أمس ، الأربعاء، خلال افتتاح الندوة الوطنية للاستعداد لموسم الزراعات الكبرى 2022 - 2023، أن "وزارة الفلاحة لم توفر، بعد، الأسمدة الضرورية للاستعداد لموسم الزراعات الكبرى، الذّي ينطلق عادة خلال شهر سبتمبر".وأوضح المدير المركزي بالمجمع الكيميائي التونسي، عبد الحفيظ بن عثمان، من جهته، خلال الندوة ذاتها، توفر المخزون الكافي من الاسمدة للاستعداد لهذا الموسم. واقر بوجود نحو 60 ألف طن من مادة الأمونيتر حاليا أي ما يعادل نسبة 25 بالمائة من حاجيات الفلاحين على ان يتم تزويدهم لاحقا بالكميّة المتبقية اضافة الى توفر انتاج ثلاثي فسفاط الأمونيوم وثلاثي الفسفاط الرفيع بكميات هامّة في تونس.