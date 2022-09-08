بمناسبة العودة المدرسيّة: تمتيع 1621 محكوما عليهم بالعفو الخاص


Publié le Jeudi 08 Septembre 2022 - 17:15 قراءة: 0 د, 10 ث
      
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، أوامر تقضي بتمتيع 1621 محكوما عليهم بالعفو الخاص يؤدّي إلى سراح 932 سجينا منهم، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.


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