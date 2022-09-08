بمناسبة العودة المدرسيّة: تمتيع 1621 محكوما عليهم بالعفو الخاص

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس، بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، أوامر تقضي بتمتيع 1621 محكوما عليهم بالعفو الخاص يؤدّي إلى سراح 932 سجينا منهم، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.





