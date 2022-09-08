مقتل امرأة وإصابة تسع أخريات في حادث اصطدام شاحنة خفيفة بمجموعة من النسوة في معتمدية سجنان

قُتلت امرأة تبلغ من العمر 57 عاما، ليلة البارحة، في حادث "اصطدام شاحنة خفيفة بمحموعة من النسوة" في مستوى منطقة "تمرة" من معتمدية سجنان (بنزرت)، وأضيبت تسع نساء أخريات بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة، وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الخميس.

وأضاف ذات المصدر، في بلاغ، أن فرق النجدة والإسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت تدخلت وأسعفت المصابات ونقلتهن على جناح السرعة إلى المستشفى المحلي بالجهة.





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