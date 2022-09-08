تونس تنظم اول معرض للعمرة من 26 الى 27 سبتمبر 2022 لفائدة وكالات اسفار محلية ومن ليبيا والجزائر والسعودية

أعلن رئيس جامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة، أحمد بالطيب، انه سيتم تنظيم معرض تونس الدولي للعمرة و السياحة يومي 26 و 27 سبتمبر 2022 بحضور قرابة 40 وكالة اسفار من السعودية ومشاركين من تونس والجزائر وليبيا.





وبين بالطيب في تصريح لـ"وات"، ان المعرض يشكل منصة التقاء للفاعلين في قطاع العمرة من تونس والجزائر وليبيا مع نظرائهم من المملكة العربية السعودية خاصة بعد رفع القيود الصحية المتصلة بجائحة كوفيد 19 وإجراءات العمرة الجديدة التي وضعتها الرياض.وأضاف ان الدعوة ستوجه الى وكالات الأسفار المنضوية تحت الجامعة والبالغ عددها 700 وكالة لحضور المعرض وخاصة وكالات الاسفار التي تقدم خدمات العمرة علما وان 90 ألف شخص أدوا العمرة قبل انتشار جائحة كوفيد 19.ولاحظ بالطيب، في سياق متصل، ان المعرض سيتم تنظيمه تحت اشراف وزارتي السياحة والشؤون الدينية وسيكون مفتوحا للمهنيين من اجل مزيد تنشيط القطاع.