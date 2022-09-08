الملعب التونسي يتعاقد مع اللاعب المالي دياديا ديانكا سامادياري

أعلن الملعب التونسي انه ت1عاقد مع اللاعب "دياديا ديانكا سامادياري" قادما من فريق دجوليبا المالي.

وأورد الملعب التونسي على صفحته الرسمية على الفايسبوك أنّ عقد اللاعب "دياديا ديانكا سامادياري" يمتد الى غاية سنة 2025.







يذكر أنّ اللاعب "دياديا ديانكا سامادياري" صاحب الـ 22 عاما هو لاعب دولي في صفوف المنتخب المالي الأولمبي ويشغل خطة مهاجم، وهو ثالث أفضل هداف في البطولة المالية الموسم الماضي برصيد 6 أهداف.



