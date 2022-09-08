تفعيل برامج التعاون المشترك، ابرز محور لقاء رئيسة الحكومة بوزيرة الشؤون الأوروبية والدولية بالحكومة البافارية

دعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان خلال لقاء جمعها أمس بوزيرة الشؤون الأوروبية والدولية بالحكومة البافارية "ميلاني هومل" والوفد المرافق لها، الى الاسراع باستئناف اجتماعات لجنة الخبراء المشتركة قصد دراسة استكمال تنفيذ برنامج التعاون الثنائي الذي تم الاتفاق عليه سنة 2019 والذي عرف صعوبات في انجازه بسبب جائحة كورونا.





كما أكدت رئيسة الحكومة على اهمية تطوير التعاون في مجال انتاج الطاقات البديلة والمتجددة مشيرة إلى ترحيب الجانب التونسي بمقترح مشروع انتاج الهيدروجين الاخضر كطاقة بديلة وغير ملوثة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الخميس.ونوٌهت بالمناسبة بتميز العلاقات التونسية الألمانية، داعية الجانب البافاري الى تفعيل مختلف الاتفاقيات المشتركة والتي تهدف بالخصوص إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب البافارية وبتنوع المجالات التي تشملها.من جهتها، عبرت وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية بالحكومة البافارية عن اهتمام الجانب الالماني بمتابعة الوضع في تونس، كما اعربت عن رغبة المقاطعة في مزيد توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات وخصوصا في المجال الطاقي اعتبارا لتوفر كل مقومات نجاح مشاريع الطاقات البديلة في بلادنا وبالنظر الى اخر المستجدات على الساحة العالمية وازمة التزود بالطاقة التقليدية.كم تم خلال هذا اللقاء الذي حضرته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، التباحث في سبل بعث مشاريع جديدة تندرج في اطار اولويات الحكومة التونسية ومقاطعة بافاريا الالمانية.يشار الى انه تم أمس الإربعاء، الاعلان عن إطلاق أوّل مجمع تونسي بافاري (ألمانيا) للتكنولوجيا والتجديد لأجل تطوير الهيدروجين الأخضر في تونس، وذلك بمحطة الطاقة الهوائية بسيدي داود بالهوارية من ولاية نابل في اطار زيارة وزيرة ولاية بافاريا الاتحادية المكلّفة بالشؤون الأوروبية والدولية، "ميلاني هومل".