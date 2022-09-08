الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مجور لقاء وزيري خارجية تونس وفلسطين

تطرق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي في لقاء مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعاناة اليومية للشعب الفلسطيني "جراء الانتهاكات المتواصلة لسلطات الاحتلال وسياساتها الاستفزازية في ظل صمت المجموعة الدولية وقصورها عن ردع قوات الاحتلال ومحاسبتها"، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية اليوم الخميس في بلاغ.

وجرى اللقاء بمناسبة انعقاد أشغال الدورة 158 لمجلس وزراء الخارجية العرب يوم 6 سبتمبر 2022، جيث أكد الجرندي موقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.





وأبرز أهمية التضامن العربي ووجوب أن تبقى القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات المجموعة العربية وأولوياتها.



من جهته، أشاد المالكي بمواقف تونس الداعمة للقضية الفلسطينية و"دفاعها المستميت عن الحقوق والمصالح الفلسطينية في مختلف المحافل الاقليمية و الدولية"، مبرزا أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني إزاء الانتهاكات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال.









وأبرز أهمية التضامن العربي ووجوب أن تبقى القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات المجموعة العربية وأولوياتها.من جهته، أشاد المالكي بمواقف تونس الداعمة للقضية الفلسطينية و"دفاعها المستميت عن الحقوق والمصالح الفلسطينية في مختلف المحافل الاقليمية و الدولية"، مبرزا أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني إزاء الانتهاكات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال.