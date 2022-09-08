منوبة: تسليم هبة تجهيزات ومواد طبية ووقائية الى معهد القصاب ومستشفى الرازي


Publié le Jeudi 08 Septembre 2022 - 15:06 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تسلمت الادارتين العامتين بمعهد القصاب ومستشفى الرازي بمنوبة اليوم الاربعاء، معدات ومواد طبية ووسائل وقائية، تبرعت بها كل من مجمع الصحة العالمية بكندا ومؤسسة الصادق بسرور ومؤسسة جربة للتنمية المستدامة، بمساندة من الاتحاد التونسي للتضامن وسفارة كندا بتونس.


وتمثلت الهبة، وفق تصريح عضو جمعية جربة للتنمية المستدامة نجاة برجب لصحفية "وات"، في اسرة طبية كهربائية، وكراسي متحركة وحشايا، واغطية اطفال، وكمامات والبسة طبية ومعقمات تم تحميلها على متن شاحنة ثقيلة.

واكدت برجب ان هذه الهبة تاتي من اجل دعم المؤسسات الاستشفائية بالتجهيزات والاليات ومواد التوقي من فيروس "كورونا"، حيث انطلقت بجلب ثلاث حاويات كبرى تضمنت تجهيزات طبية وشبه طبية ومواد تعقيم خلال جائحة "كورونا"، وبثلاث حاويات اخرى مؤخرا تضمنت ايضا تجهيزات ومواد طبية ومواد تعقيم انتفعت بها المؤسسات الصحية بمدينة جربة .


وبينت انه تم توجيه جزء من الهبة، بالتنسيق مع الاتحاد التونسي للتضامن، لمستشفى الرازي، بهدف دعم تجهيزاته والمواد الطبية به، وخاصة مواد التوقي من كوفيد 19، مشيرة الى تواصل المد التضامني المشترك من اجل الصحة في تونس بالتنسيق بين المؤسسة والجمعية.

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