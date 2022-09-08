جلسة بوزارة الصحة لمتابعة مشروع المستشفى الجامعي بولاية القيروان


Publié le Jeudi 08 Septembre 2022 - 14:37 قراءة: 0 د, 40 ث
      
انعقدت صباح اليوم الأربعاء جلسة عمل بإشراف وزير الصحة علي المرابط، خُصّصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع بناء مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان بحضور والي الجهة محمد بورقيبة وممثلين عن الوزارات والهياكل المتدخلة في هذا المشروع جهويّا ووطنيّا.
وتمّ خلال هذا اللقاء تناول إشكاليات تعطّل مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان والنظر في الحلول الممكنة لتسريع مراحل إنجازه.

وشدّد وزير الصحة على ضرورة التسريع في خطّة إنجاز هذا المشروع، بمراجعة بعض الإجراءات التقنية والإدارية وتدارك بعض العراقيل للتنفيذ في أفضل الآجال، مؤكدا أن هذا المستشفى المطابق للمعايير الدولية سيكون إنجازا هاما لقطاع الصحة بتونس وسيوفّر أكثر من 500 سرير في كلّ الإختصاصات الطبية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز التعاون في المجال الصحي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية وهو هبة من الصندوق السعودي للتنمية.




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