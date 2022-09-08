لقاء بين الجرندي ونظيره العماني حول فتح آفاق التعاون الثنائي

في نطاق مشاركته في الدورة العادية 158 لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة يوم 6 سبتمبر 2022، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، عثمان الجرندي،

لقاء مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي.



وبحث الوزيران ، وفق بلاغ للخارجية اليوم الخميس، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وأهمية عقد اللجنة المشتركة من أجل فتح آفاق التعاون وتنويع مجالاته والتركيز على القطاعات الواعدة بما في ذلك البحث العلمي والتكنولوجي والصحة وتعزيز المبادلات التجارية البينية إضافة إلى دعم التعاون الفني وتبادل الخبرات.وأثنى وزير الخارجية العماني في هذا السياق على الكفاءات التونسية التي استفادت منها بلاده في عديد المجالات وخاصة الصحة والتعليم والقضاء.كما أشار الوزير العماني إلى وجود فرص استثمارية واعدة في القطاعين العام والخاص عبر تمويلات الصناديق السيادية العمانية التي تدرس إنجاز حزمة من المشاريع في مجال صناعة الأدوية و صناعة مكونات السيارات وغيرها من الصناعات والمجالات التي تعمل الغرف التجارية المشتركة بين البلدين على تحديدها وبلورتها في إنتظار انجازها في المستقبل.وتطرق الجانبان أيضا إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون المشتركة وإثراء الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون بين البلدين من خلال إمضاء مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تستجيب لحاجيات البلدين وتساعد على مواجهة التحديات المشتركة.ومن جهة أخرى استعرض الوزيران البنود المدرجة على جدول الاجتماع الوزاري العربي وتبادلا الرؤى حول القضايا المطروحة، وأكدا على ضرورة التنسيق وتعزيز التشاور خاصة في أفق الاستحقاقات الدولية والإقليمية المنتظرة.