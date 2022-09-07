اكثر من 1300 تلميذ بالمعهد الثانوي ببوحجلة يشكون نقص فضاءات ااتدريس، وإجراءات استثنائية لتأمين عودتهم

أيام قليلة تفصل اكثر من 1300 تلميذ بالمعهد الثانوي بوحجلة على العودة المدرسية غير ان مصيرهم ما يزال مجهولا بسبب عدم توفر قاعات تدريس تستوعب كل هذا العدد جراء هدم المقاول ل20 قاعة وتوقفه عن استكمال الأشغال، فيما اكدت المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان انه تم اتخاذ اجراءات استثنائية لتأمين عودتهم.





ويشهد المعهد حالة من الفوضى جراء الحفر العميقة التي خلفها المقاول في ساحة المعهد بالإضافة إلى انتشار الأسلاك الكهربائية واكداس التراب المتراكمة مما يهدد سلامة التلاميذ ، وفق ما عاينته صحفية (وات)وافاد الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية ببوحجلة في تصريح ل(وات) بأن أكثر من 1300 تلميذ سيلتحقون بالمعهد قريبا في حين ان طاقة استيعابه الحالية لا تستوعب سوى 700 تلميذ مضيفا ان عدد القاعات المعدّة للتدريس حاليا يبلغ 13 من مجموع 36 قاعة كان من المفروض ان تكون جاهزة بحلول العودة المدرسيةولفت إلى أن " النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية ببوحجلة تحمل المسؤولية التامة إلى سلطة الإشراف نتيجة عدم ترميم وصيانة المعهد على غرار بقية المؤسسات التربوية بالجهة" وطالب بضرورة استئناف أشغال بقية الأقساط بالتوازي مع توفير فضاءات للتدريس تعوض النقص الحاصل بالمعهد.وللاشارة فإن أشغال بناء القاعات الجديدة قد انطلقت بالمعهد المذكور خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017 ولم تنته إلى اليوم رغم انه كان من المفترض أن تنتهي منذ سنتينكما تجدر الاشارة الى تداول ثلاثة مقاولين على نفس الأشغال لكنهم لم يلتزموا بتاريخ إنتهاء الأشغال مرجعين ذلك إلى " إرتفاع كلفة الأشغال وتأخّر سداد مستحقاتهم المالية" مما اضطر المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان إلى إعادة طلب العروض في مناسبتين للاستئناف الأشغال لكن بقيت وضعية المعهد كما هي عليه بل ازدادت سوء بعد أقدام اخر مقاول على هدم 20 قاعة ايلة للسقوط ثم توقف عن تشييد قاعات جديدةومن جانبه أوضح المندوب الجهوي للتربية علي المسعي (تم تعيينه منذ شهر) ، في تصريح ل( وات) ان المعهد يعاني من هذه الوضعية منذ سنة 2012 وتعطلت الأشغال به عدة مرات لاسباب مختلفة.وأضاف أنه تم استئناف الأشغال منذ نحو سنة في إطار صفقة لإنجاز قسط ثان بالمعهد لكنه تم الغاء هذه الصفقة لأسباب خارجة عن نطاق المندوبية واعادة طلب العروض من جديد مشيرا الى انه سيم فتح العروض يوم 26 سبتمبر الجاري لتحديد مقاول جديد واتمام الأشغال المبرمجة بالمعهد .وأكد انه تم اتخاذ اجراءات استثنائية بعد الاجتماع مع الأطراف الاجتماعية والإدارية والمجتمع المدني والسلط المحلية قصد إيجاد حل في انتظار العودة المدرسية يتمثل بالخصوص في إعادة استغلال قاعات بالمعهد تم اغلاقها سابقا بسبب عدم صلوحيتها للتدريس، موضحا انه سيتم إعادة صيانتها بالإضافة إلى ردم الحفر التي خلفتها الأشغال السابقة وذلك بهدف تأمين سلامة التلاميذ والاطار التربوي بالمؤسسة.وأضاف أنه سيتم كذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية استغلال مجموعة من القاعات بالمدرسة الاعدادية التقنية المجاورة للمعهد بالإضافة إلى ترميز مجموعة من القاعات مسبقة الصنع لاستيعاب جانب من التلاميذ مؤكدا انه سيتم التسريع في أشغال استكمال القسط الثاني بالمعهد لتكون جاهزة في أقرب الاجال .ويذكر أن المعهد الثانوي ببوحجلة يعد من أكبر المؤسسات التربوية بالقيروان ويضم أكثر من 1300 تلميذ و 110 أساتذة .