بطولة افريقيا للاصاغر للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره المغربي ويتاهل الى نصف النهائي


Publié le Mercredi 07 Septembre 2022 - 19:15 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تاهل المنتخب التونسي للاصاغر للكرة الطائرة الى الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا لهذه الفئة العمرية اثر فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 3-1 تفاصيلها (19/25-25/22-24/26-19/25) في مباراة الدور ربع النهائي الذي احتضنته اليوم مدينة الجديدة المغربية.
وسيلاقي المنتخب التونسي في مباراة الدور نصف النهائي يوم غد الخميسنظيره المصري في حين يواجه المنتخب الكامروني نظيره النيجيري .


الاربعاء 7 سبتمبر 2022: ربع النهائي
فوز نيجيريا على ليبيا :0/3-(15/25-18/25-16/25)

فوز مصر على السودان : 0/3-(14/25-16/25-10/25)
فوز الكامرون على الجزائر : 0/3-(19/25-23/25-19/25)
فوز تونس على المغرب : 1/3-(19/25-25/22-24/26-19/25)


-الخميس 8 سبتمبر 2022 : الدور نصف النهائي
تونس - مصر
نيجيريا - الكامرون

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