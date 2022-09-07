بطولة افريقيا للاصاغر للكرة الطائرة: المنتخب التونسي يفوز على نظيره المغربي ويتاهل الى نصف النهائي

تاهل المنتخب التونسي للاصاغر للكرة الطائرة الى الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا لهذه الفئة العمرية اثر فوزه على نظيره المغربي بنتيجة 3-1 تفاصيلها (19/25-25/22-24/26-19/25) في مباراة الدور ربع النهائي الذي احتضنته اليوم مدينة الجديدة المغربية.

وسيلاقي المنتخب التونسي في مباراة الدور نصف النهائي يوم غد الخميسنظيره المصري في حين يواجه المنتخب الكامروني نظيره النيجيري .







الاربعاء 7 سبتمبر 2022: ربع النهائي

فوز نيجيريا على ليبيا :0/3-(15/25-18/25-16/25)



فوز مصر على السودان : 0/3-(14/25-16/25-10/25)

فوز الكامرون على الجزائر : 0/3-(19/25-23/25-19/25)

فوز تونس على المغرب : 1/3-(19/25-25/22-24/26-19/25)





-الخميس 8 سبتمبر 2022 : الدور نصف النهائي

تونس - مصر

نيجيريا - الكامرون



فوز نيجيريا على ليبيا :0/3-(15/25-18/25-16/25)فوز مصر على السودان : 0/3-(14/25-16/25-10/25)فوز الكامرون على الجزائر : 0/3-(19/25-23/25-19/25)فوز تونس على المغرب : 1/3-(19/25-25/22-24/26-19/25)تونس - مصرنيجيريا - الكامرون