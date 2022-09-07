سيدي بوزيد: حجز أكثر من ألف طن من الفسفاط المعد للاستعملات الفلاحية بمستودع خاص

تمكن اليوم الاربعاء أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالاشتراك مع المصالح الأمنية بسيدي بوزيد من حجز أكثر من ألف طن من الفسفاط الرفيع المعد للاستعمالات الفلاحية في مستودع خاص.







وبين والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح لوكابة تونس افريقيا للانباء ، أنه اثر زيارة تفقدية لمستودع خاص لمزود بالجهة تم التفطن لاحتكاره لكميات كبيرة من الفسفاط الرفيع المعد للاستعمالات الفلاحية وكميات من الحديد المخصص للبناء.

وأشار الى أنه تم حجز أكثر من ألف طن من الفسفاط في فترة تشهد فيها الجهة نقصا فادحا في التزود بالفسفاط الفلاحي مفيدا بانه سيتم بيع هذه الكميات وتوزيعها وفقا للقانون على تجار الجملة وتجار التفصيل ليتمكن الفلاح في ولاية سيدي بوزيد من هذه المادة الحيوية في النشاط الفلاحي .

وأكد أنه تم اتخاذ مختلف الاجراءات القانونية في الغرض معتبرا "عملية الحجز رسالة لكل المحتكرين بأن الدولة حاضرة بمختلف أجهزتها للتصدي لكل أشكال الاحتكار والمس من قوت المواطن".



