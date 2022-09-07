انطلاق عمليات التسجيل برياض الأطفال العمومية الدامجة (وزارة الاسرة والمراة)

اعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية 2022-2023 ب23 روضة أطفال عموميّة دامجة.





ودعت في بلاغ لها اليوم الاربعاء، الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم في هذه المؤسسات الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة خلال التوقيت الإداري.ويتعلق الامر ب23 روضة تقع بولايات بنزرت والمسنتير وصفاقس وتوزر وسليانة وتطاوين وسيدي بوزيد واريانة وزغوان والقصرين والمهدية وقابس وباجة وجندوبة وتونس والقيروان ونابل.وقد قرّرت الوزارة تخصيص 50 بالمائة من طاقة استيعاب رياض الأطفال العمومية الدامجة بصفة مجانية لفائدة الأطفال المنتمين للعائلات محدودة الدخل.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدفعة الأولى من رياض الأطفال العمومية الدامجة ستؤمن استفادة حوالي 1700 طفلا ببرامج التربية ما قبل المدرسيّة في المناطق ذات الأولويّة ب 17 ولاية.